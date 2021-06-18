2021/06/18 | 06:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة مستشار رئيس الوزراء دكتور حسين علاوي بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/18 | 06:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مستشار رئيس الوزراء دكتور حسين علاوي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مستشار رئيس الوزراء دكتور حسين علاوي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).