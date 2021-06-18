2021/06/18 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر على صفحات وحسابات عراقية على مواقع التواصل مقطع فيديو قيل إن جنديا عراقيا صوّره لوداع والدته قبيل مقتله في معارك مع تنظيم "داعش"، لكن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو مجرد مشهد تمثيلي نُشر عام 2017، ومن يظهر فيه ممثل عراقي ما زال حيا.

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