هايكو أم هيجا...؟! - ريتا عودة

2021/06/18 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة ما هي ال هيجا؟Haigaهي عمل فني مصدره، كما الهايكو، من اليابان وهي اقتناصُ لحظةٍ من الطبيعة ذات مغزى في لقطة، جعلتكَ تتمهّل لتتأمّل.هذه اللحظة يعتقلها الفنان عبر لقطة بالكاميرا أو يرسمها هو ذاته.يرافق الصورة ذات المغزى قصيدة هايكو، لا تصف الصورة إنما تكون موازية لها بالمعنى بحيث تزوّدها بطبقة أخرى من التأويل.وبذلك، فإنّ الهيجا أرفع مستوى من الهايكو.قدّمت لكم اليوم عبر ......





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