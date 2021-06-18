الموظفة - ساطع هاشم

2021/06/18 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم من نافذة غرفة نومها، حدقت في الحديقة، لم يكن هذا ما قصدته، كانت تتوق إلى البدلات المخملية، الى ترنيمة الى حديث، الى شيء ما يوقظ صمت الحيطان، لكنها الان تمر في أسوأ أيام حياتها، وتشعر كما لو أن العالم قد تآمر لإبقائنا مشتتين على الدوام ومدمنين على آخر التحديثات في اجهزتنا الالكترونية بغض النظر عن أهميتها، وتساءلت عما إذا كانت ستوصي ان يكتب على شاهد قبرها:هنا ترقد مدمنة البريد الإلكتروني والرسائ ......





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