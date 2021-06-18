حول المثلية الجنسية - حكمة اقبال

2021/06/18 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمة_اقبال هذا الموضوع يختلف عليه اثنان، ويختلف عليه الشخص مع ذاته، وتتفق عليه جماعات بشرية كبيرة، مؤيدة أو معارضة.



هنا أحدثكم عن رايئ الشخصي للاطلاع فقط، وليس للمناقشة لأني لاأمتلك معلومات غير ما سيرد هنا، ولا أهدف لتغيير وجهات النظر الخاصة لأي قارئ، مع احترامي لكل الآراء، ولحسن حظي فقد تعلمت هنا ثقافة تقبّل الرأي الآخر والرأي المختلف معي.سبع سنوات إستغرق الأمر معي منذ أول مواجهة مباشرة مع هذه الفئة ......





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