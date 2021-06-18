العراق.. التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي المقبل

2021/06/18 | 07:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، عن موعد بدء العام الدراسي المقبل، فيما وضعت خطة لتكثيف الدوام بالمدارس....

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