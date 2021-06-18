منظمات حقوقية تتخوف من

2021/06/18 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الحقوقية رسالة مشتركة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ورئيس البلاد، حسن روحاني، للمطالبة بوجوب المحافظة على الإنترنت متوفرا وآمنا أثناء الانتخابات الرئاسية، الجارية اليوم الجمعة، بحسب ما نشره موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش".

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