2021/06/18 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني فتحت صباح اليوم عشرات آلاف مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أقاليم إيران مع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة في هذا البلد.ويستمر الاقتراع من الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران..



إنطلاق التصويت بالإنتخابات الرئاسية وخامنئي أول المصوتين المركز الخبري الوطني.

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