توابل للتخلص من الكرش ودهون البطن بشكل سريع

2021/06/18 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت دراسة علمية جديدة، أن إضافة الزنجبيل أو الفلفل الحار المطحون (الشطة) للنظام الغذائي يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن بشكل سريع.

وذكرت صحيفة اكسبرس البريطانية، أن "الزنجبيل يقلل من تراكم الدهون في البطن والخصر والوركين، كما يساعد في خفض مؤشر كتلة الجسم ومستويات الإنسولين في الدم".

واضافت، ان "خبراء الصحة اكدوا ان تسريع عملية الهضم واستقرار مستويات السكر في الدم هما أمران ضروريان لفقدان دهون البطن".

علاوة على ذلك، يساعد الزنجبيل على الشعور بالامتلاء، وبالتالي يقلل من الشعور بالجوع ومن كمية الطعام التي يتناولها الشخص.

ومن جهته، يحتوي الفلفل الحار المطحون (الشطة) على مادة الكابسيسين، التي تعرف بفاعليتها في زيادة الشعور بالشبع، وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

وأكد الخبراء أن الشطة المطحونة تحفز الحرق وتدعم عملية التمثيل الغذائي.

كما لفتوا إلى أنه يساعد على التقليل من خطر ارتفاع مستويات الإنسولين في الدم، مثله مثل الزنجبيل، ومن ثم يساعد في فقدان دهون البطن.

وأوضح الخبراء أن إضافة مزيج من الزنجبيل والشطة المطحونة إلى الطعام يمكن أن يكون طريقة سريعة وفعالة لفقدان دهون البطن في وقت قصير.

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