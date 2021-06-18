2021/06/18 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أفادت وسائل إعلام أمريكية فجر الجمعة بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين بحادث إطلاق نار في ولاية أريزونا.

وأفادت الوسائل بأن حادث إطلاق النار وقع في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

ونقلت الشبكة عن بيان مقتضب أصدرته شرطة فينيكس أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بإطلاق النار، وتعكف الآن على التحقيق معه.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيل و13 مصابا بإطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيل و13 مصابا بإطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).