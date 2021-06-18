الزراعة تكشف عن مسببات هلاك الدواجن في عدد من المشاريع بالديوانية

2021/06/18 | 08:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت وزارة الزراعة، عن أسباب هلاك الدواجن في محافظة الديوانية.

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وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة، في بيان، إنه "ترأس اجتماعاً للجنة المركزية لمرض انفلونزا الطيور، حضره مدراء الاقسام المعنية تم فيه مناقشة سبب هلاكات الدواجن في عدد من مشاريع تربية الدواجن البياض في الديوانية".

وأضاف أن "اللجنة اصدرت توجيهاً للمستشفى البيطري في الديوانية لمتابعة حالات الهلاكات في المشاريع التي ابلغ عنها حيث تمت زيارة مقر شركة زهور الوطن من قبل غرفة عمليات الرصد والتحري ضد مرض انفلونزا الطيور المشكلة في مركز المستشفى وتم إجراء الفحص العياني والفحص بالكت السريع وإجراء الصفة التشريحية واخذ العينات وإرسالها فوراً الى قسم المختبرات المركزي في بغداد كما تم تأشير وجود هلاكات بسيطة بسبب وجود تسمم بالعلف ( اكراتوكسين) بنسبه 400 ٪؜ ولا وجود لاي مرض وبائي، وهذا ما أكدته الفحوصات السريعة والموثوقة التي اجريت في المختبر المركزي حيث ظهرت الفحوصات سالبة لمرض انفلونزا الطيور".

وتابع حمزة أن "اللجنة المركزية لمرض انفلونزا الطيور اصدرت عدد من التوصيات بعد ظهور النتائج سالبة للمرض أهمها السماح للمربين بتسويق منتجاتهم من بيض المائدة، اما الحقول التي اصيبت بمرض انفلونزا الطيور وفيها هلاكات وكانت ملقحة بلقاح ( H5 ) وبدأت الهلاكات تتناقص فيها يتم متابعتها وارسال عينات الى المختبر المركزي اسبوعياً".

وشددت اللجنة على ان "يكون تسويق انتاج الحقول والمفاقس بعد ٩٠ يوما من ظهور آخر اصابة .

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