بعد استهدافها بهجمات فدية..

2021/06/18 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مايو الماضي، أطلق المتسللون واحدة من أخطر الهجمات الإلكترونية، حينما هاجمت جماعة "دارك سايد" أكبر شبكة لخطوط الأنابيب لتوزيع الوقود في الولايات المتحدة ببرمجيات خبيثة لطلب فدية، مما منع تدفق البنزين والديزل ووقود الطائرات من ساحل خليج المكسيك إلى الساحل الشرقي الأميركي عدة أيام.

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