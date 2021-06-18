2021/06/18 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة 13 في عملية إطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية.وذكرت “وكالة فرانس برس”، صباح اليوم الجمعة، بأنه خلال عملية إطلاق نار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وإصابة 14 شخصا بإطلاق نار بولاية أمريكية المركز الخبري الوطني.

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