2021/06/18 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي، مع نظيره السوري محمد حسان، وذلك على هامش زيارته الى دمشق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الزراعي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الزراعي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).