2021/06/18 | 09:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضربت هزتان أرضيتان خفيفتان منطقة جنوب البحر الميت ووداي عربة.وقال رئيس قسم مركز الزلازل الأردني في وزارة الطاقة غسان سويدان، إن الهزتين وقعتا عند الساعة 7:55 و7:59 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.وأضاف، انه كانت الهزة الأرضية الأولى بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، والثانية بقوة 2.7 درجة على مقياس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزتان أرضيتان تضربان جنوب البحر الميت first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزتان أرضيتان تضربان جنوب البحر الميت) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزتان أرضيتان تضربان جنوب البحر الميت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).