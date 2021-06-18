فتح مراكز الاقتراع في إيران.. وخامنئي يناشد

2021/06/18 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، الجمعة، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وسط أفضلية صريحة للمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وتوقعات بتدني نسبة المشاركة.

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