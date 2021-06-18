2021/06/18 | 09:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا / القت الاجهزة الامنية القبض على احد اكبر تجار المخدرات في النجف.وقال مصدر امني ان “فريقا مشتركا من الامن الوطني وقسم المخدرات في النجف الاشرف تمكن من القاء القبض على احد اكبر تجار المخدرات في الحيدرية شمال النجف وبحوزته كمية من مادة الكرستال وادوات التعاطي./انتهى

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