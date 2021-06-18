اغتيال ضابط شرطة في العمارة

2021/06/18 | 09:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /نينا/اغتال مسلحون مجهولون في ساعة مبكرة من صباح اليوم ضابطا بشرطة ميسان.وقال مصدر امني ان مسلحين اغتالوا النقيب محمد الشموسي الذي يشرف على أوامر القبض بالتنسيق مع دائرة تحقيقات النزاهة في ميسان دون معرفة الأسباب .واشار الى ان الشرطة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته./انتهى

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