كورونا يضرب منتخبات كوبا أمريكا من جديد

2021/06/18 | 09:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن منتخبا بوليفيا وتشيلي عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين وأفراد الطاقم الفني الخميس.مما يعني أن 4 من 10 منتخبات تنافس في البطولة تعرضت لضربة موجعة بعد أيام قليلة من انطلاق البطولة.وعانت فنزويلا وكولومبيا أيضا من حالات إصابة بالفيروس خلال البطولة المقررة بين 13 يونيو والعاشر من […]

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