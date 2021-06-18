2021/06/18 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت الشرطة اليونانية، إن رجلا، ادعى من قبل أن لصوصا اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهرا، اعترف بأنه القاتل بعد ما يزيد قليلا عن شهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تستر على قتل زوجته وكشفته ساعتها الذكية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تستر على قتل زوجته وكشفته ساعتها الذكية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تستر على قتل زوجته وكشفته ساعتها الذكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).