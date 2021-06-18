وزير التعليم يعلن إنجاز 650 منحة للعراقيين في جامعات العالم

2021/06/18 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، إنجاز 650 منحة للعراقيين في جامعات العالم، فيما أقرت هيأة الرأي السياسة الوطنية للوصول المفتوح (𝖮𝖠) للجامعات العراقية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان وزير التعليم العالي ترأس اجتماع هيأة الرأي الثالث بحضور الملاك المتقدم للوزارة ورؤساء الجامعات، …

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