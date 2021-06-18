2021/06/18 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد فتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها أمام الناخبين في جميع المدن؛ لاختيار الرئيس بين 4 مرشحين، فيما يبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و 311 الفا و 307 اشخاص.وبدأت العملية الانتخابية في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتستمر 10 ساعات من الناحية القانونية وفي حال الضرورة يصدر وزير الداخلية القرار بالتمديد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء الانتخابات الإيرانية لإختيار الرئيس first appeared on النور نيوز.

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