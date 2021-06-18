2021/06/18 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني خلصت دراسة طبية حديثة إلى أن أعداد الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجال لم تضرر من جراء لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد موجة جدل انتشرت على نطاق واسع بين رواد مواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاح كورونا وأعداد الحيوانات المنوية..



دراسة تحسم “الجدل” وتكشف “الحقيقة” المركز الخبري الوطني.

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