2021/06/18 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعلن ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 70 مليون دينار المركز الخبري الوطني.

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