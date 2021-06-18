بدء الانتخابات الرئاسية الايرانية

2021/06/18 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع في الجمهورية الاسلامية الايرانية ابوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الجمعة امام أكثر من 59 مليون ایرانی يحق لهم الاقتراع للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية، وتجري اليوم کذلک انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

ویتنافس اربعة مرشحین لتولی منصب رئاسة الجمهوریة الاسلامیة في ایران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في إيران جمال عرف في وقت سابق، أنه "وبناء على الاستطلاعات في المواقع الالكترونية، فإن 37% إلى 47% من المواطنين الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وهناك أكثر من 59 مليون شخص يحق لهم الاقتراع".

وینتخب رئیس الجمهوریة بالأغلبیة المطلقة لأصوات الناخبین وفي حالة عدم إحراز ذلك یعاد إجراء الانتخابات مرة ثانیة في یوم الجمعة من الأسبوع التالي علی ان یشارك فیها اثنان من المرشحین ممن أحرزا أصواتًا أكثر من الباقین.



وتجري الانتخابات الرئاسیة مره كل 4 سنوات ویحق للرئیس الإیراني أن یجدد ترشيحه مرة واحدة فقط لا أكثر.

PUKmedia وكالات

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