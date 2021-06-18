بيان من الرافدين يخص فئة من الموظفين

2021/06/18 | 10:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، مباشرته تسليم بطاقات الماستر كارد لمنتسبي وزارة الدفاع للمرحلة الثانية الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (18 حزيران 2021)، ان "الفرق الجوالة المكلفة بتوطين الرواتب شرعت بتسليم بطاقات الماستر كارد لمنتسبي وزارة الدفاع في بعض المحافظات".

واضاف ان "الفرق الجوالة قامت بزيارة الدوائر والوحدات العسكرية للراغبين بالتوطين لدى المصرف وتسليم الاستمارات واصدار البطاقات في اماكنهم ومن دون مراجعة فروع المصرف".

ودعا البيان منتسبي الدفاع الى "عدم الذهاب الى المصرف وان استلام الماستر كارد يكون من خلال اللجان التي تم تشكيلها حيث تقوم بتوزيع تلك البطاقات في المقرات العسكرية التابعة لمنتسبي الدفاع".

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