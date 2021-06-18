من بغداد الى إسلام آباد.. العراق وباكستان يبحثان تفعيل خط للطيران المباشر

2021/06/18 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادبحث وزير الخارجيّة، فؤاد حسين و نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي، تفعيلِ خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "حسين، التقى على هامش مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي، وبحثا سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المسائل ذات الإهتمام المُشترَك، ومنها الجانب الإقتصادي، بما يحقق المصلحة المُشترَكة للبلدين الصديقين".وقال فؤاد حسين، إن "باكستان شريك أساسيّ ومُهِمّ بالنسبة إلى العراق، ويرتبط البلدان بعلاقات عريقة وعوامل مُشترَكة، منها: مواجهة الإرهاب والتطرّف".وأكد الجانبان، على "ضرورة تفعيل اللجنة العراقيّة-الباكستانيّة المشتركة، والإسراع في إنجاز الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين".وناقشا بحسب البيان، "عدداً من ملفات التعاون المشترك في مجال الطاقة، وموضوعة السياحة الدينيّة وسُبُل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق، لما لها من أهمّية كبيرة لدى المسلمين في العالم".وتطرق الوزيران، إلى "تفعيلِ خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون الاقتصادي، والتجاري، بين البلدين".من جانبه، أعرب وزير الخارجيّة الباكستانيّ، عن "تطلُّعِ بلاده إلى مزيدٍ من التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية".

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