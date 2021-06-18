وسط قلق اممي.. النازحون في العالم يتجاوزون 82 مليوناً

2021/06/18 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف.

وقالت في بيان، ان "العدد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 82,4 مليونا وهو عدد قياسي رغم جائحة كورونا".

يشار الى ان اعداد النازحين كثرت خلال السنوات الاخيرة الماضية، بسبب الحروب في الشرق الاوسط، وباقي المناطق في العالم.

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