2021/06/18 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المنافذ: ضبط هدر 70 مليون دينار في ام قصر » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:56

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط هدر 70 مليون دينار في ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط هدر 70 مليون دينار في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).