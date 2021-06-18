العراق بحاجة لـ12 ألف مدرسة.. ماقصة قانون “منحة الطلبة”؟

2021/06/18 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن حاجة العراق لمدارس جديدة، فيما أشارت إلى أن منحة الطلبة أقرت عام 2014 ولم تطبق حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح صحفي، إن “العراق يحتاج من 10- 12 ألف مدرسة جديدة”، مبينا أن “المقاولين والشركات تسلموا 60% من أموال إنشاء المدارس في عام 2011 بينما لم يتجاوز الإنجاز 10%”.

وأضاف، أن “لجنة التربية أدت دورها وسلمت الملفات التي فيها شبهات فساد وهي غير مسؤولة عن عدم محاسبة المسؤولين”، موضحا أن “مجلس النواب أقر قانون منحة الطلبة منذ عام 2014 ولم يطبق حتى الآن”.

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