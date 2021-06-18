المنافذ: ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 70 مليون دينار في أم قصر الشمالي

2021/06/18 | 10:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 70 مليون دينار في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

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وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 حزيران 2021)، انها "مستمرة وبهمة عالية بأجراءاتها التدقيقة والرقابية، وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي، إذ تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي من ضبط (5) حاويات تم التلاعب بوصف بضاعتها وكذلك في الرسوم الكمركية والضريبية مما سبب هدرا بالمال العام بقيمة (70) مليون دينار عراقي".

واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك محطة بوابة البصرة خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

واشار البيان الى ان "الحاوية تحتوي على أجهزة (ستلايت) (55000 قطعة) خلافاً لما تم ذكره في المعاملة الكمركية بوجود (صحن ستلايت 1500 كارتون و 4000 كارتون عوازل خزفية) في محتوى الحاويات ، وكذلك تم ضبط تزوير في أمر التسليم الصادر من الوكالات البحرية وعدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة اطلاق من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

ولفت البيان الى انه "تم إحالة ما تم ضبطه إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف منجزي المعاملة الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات".

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