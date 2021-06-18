وزير لبناني يرفض المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة تديره السفيرة الإسرائيلية

2021/06/18 | 10:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن

وزيرا لبنانيا رفض المشاركة في مؤتمر

تنظمه الأمم المتحدة، لأن السفيرة

الإسرائيلية هي التي كانت تدير النقاش.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن وزير

الزراعة اللبناني عباس مر

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