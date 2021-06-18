5.7 مليون لاجئ فلسطيني في العالم

2021/06/18 | 10:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة

لشؤون اللاجئين قادة العالم على تكثيف

جهودهم لتعزيز السلام والاستقرار

والتعاون من أجل وقف الاتجاه السائد منذ

ما يقرب من عقد من الزمان والبدء في قلب

مساره، والمتمثل في

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