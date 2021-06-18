2021/06/18 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، إن الوزارة بدأت العمل في مجال تصميم دواء جديد مضاد للفيروسات على شكل علكة، لاستخدامه ضد مرض كوفيد-19.وأضاف المصدر: “بدأ معهد الأبحاث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “علكة” من وزارة الدفاع الروسية لمواجهة كورونا المركز الخبري الوطني.

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