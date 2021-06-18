2021/06/18 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني فتحت في بغداد ومراكز اقتراع أخرى في مدن مختلفة في شمال وجنوب العراق صناديق الاقتراع في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة.بالتزامن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالعراق المركز الخبري الوطني.

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