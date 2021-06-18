العراق وباكستان يؤكدان ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة وسرعة إنجاز الاتفاقيات

2021/06/18 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة تفعيل اللجنة العراقيّة - الباكستانيّة المشتركة مباشر: أكد فؤاد حسين وزير الخارجيّة العراقي، اليوم الجمعة، ضرورة تفعيل اللجنة العراقيّة - الباكستانيّة المشتركة.وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن "وزير الخارجية التقى …

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