العميد الكربلائي يكتفي بالتعادل مع مصافي الجنوب على ارضه

2021/06/18 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتفى فريق نادي كربلاء بالتعادل امام

نادي مصافي الجنوب في مباراة افسدها

الطاقم التحكيمي والتي جرت على ملعب

كربلاء الدولي وقادها باخفاق واضح

الطاقم التحكيمي المؤلف من ( سلام جمعة

حكم ساحة وسجاد خليل مس

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