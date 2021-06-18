اعمار مرقد النبي يونس قريباً

2021/06/18 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الجمعة، قرب إعادة إعمار مرقد النبي يونس عليه السلام، مبيناً أن الوقف السني خصص أموالاً لإعادة بناء قسم من جوامع المدينة.

وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية إن “رئيس الوقف السني سعد كمبش ذكر أنه سيبدأ قريباً العمل ببناء مرقد النبي يونس عليه السلام، إضافة إلى أنه تم تخصيص أموال لإعادة بناء قسم من جوامع مدينة الموصل”، لافتاً الى أن “الأوقاف تمتلك الكثير من الأراضي في الموصل”.

وأوضح أن “رئيس ديوان الوقف السني أشار الى أن عملية استثمار تلك الأراضي من قبل هيأة الاستثمار فيها تعقيدات”، مؤكداً أن”الاستثمار يمكن أن يُفتح قريباً في الأراضي التابعة للوقف السني”.

وأضاف أن “هنالك اتفاقاً بين وزير الثقافة حسن ناظم ورئيس الوقف السني، لإعادة بناء مرقد النبي يونس”، مؤكداً أن”هذا المرقد مهم جداً بالنسبة لمحافظة نينوى”.

وأشار إلى “وجود مشكلة بفندق الأوبروي، حيث إن المستثمر يطالب الدولة بمبالغ تعويضية عالية جداً تصل إلى 35 مليون دولار لاستكمال الأعمال الداخلية للفندق”، مبيناً أن “الهيكل الخارجي للفندق كامل، لكنه يحتاج إلى ترميمات داخلية”.

وأوضح أن “وزير الثقافة أوفد لجنة من أجل دراسة العقد وفسخه مع المستثمر، لأن العمل بفندق الأوبروي تلكأ من 4 أو 5 سنوات، والمستثمر يطالب الدولة بمبالغ للتعويض عالية جدا”.

وتابع أن “فندق الموصل كان أحد أكبر فندقين بمدينة الموصل ،وتم تدميره في المعارك الضارية مع عصابات داعش الإرهابية، حيث كانت العصابات الإرهابية تتخذه مقراً لهم، لذلك نحن ننتظر أن يمنح الى مستثمر من قبل هيأة السياحة التابعة الى وزارة الثقافة”.

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