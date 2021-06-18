3 عوامل عالمية تجبر أسعار النفط على التراجع بعد الارتفاعات غير المسبوقة

2021/06/18 | 11:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار الأمريكي بفعل احتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فضلا عن ارتفاع اصابات كورونا في بريطانيا وتصريحات ايرانية عن اقتراب احياء الاتفاق النووي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا أو 0.6٪ إلى 72.63 دولارًا للبرميل لتواصل هبوطها بنسبة 1.8٪ يوم الخميس.



العقد في طريقه ليكون ثابتًا لهذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا ، أو 0.5٪ ، عند 70.71 دولارًا للبرميل ، بعد أن تراجعت 1.5٪ يوم الخميس.



خام غرب تكساس الوسيط يتجه نحو انخفاض طفيف ، والذي سيكون أول انخفاض في أربعة أسابيع.

واستقر خام برنت يوم الأربعاء عند أعلى سعر له منذ أبريل 2019 بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

وارتفع الدولار في الجلستين منذ أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2023 ، في وقت أبكر مما توقعه مراقبو السوق في السابق.



ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة في العملات الأخرى ، مما يحد من الطلب.

كما تراجعت أسعار النفط بعد أن أعلنت بريطانيا يوم الخميس عن أكبر ارتفاع يومي لها في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد -19 منذ 19 فبراير ، حيث أظهرت الأرقام الحكومية 11007 إصابة جديدة مقابل 9055 في اليوم السابق.

ومما زاد من المشاعر السلبية تصريحات أدلى بها كبير المفاوضين الإيرانيين يوم الخميس بأن المحادثات بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اقتربت أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق.

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