تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع الذهب والدولار

2021/06/18 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي الجمعة مع ارتفاع الدولار الأميركي بفعل احتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، لكنها تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ اذار من العام الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى اثنين وسبعين دولاراً وثلاثة وستين سنتاً للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الى سبعين دولاراً وواحد وسبعين سنتاً للبرميل.

وارتفع الدولار في الجلستين منذ أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات محتملة في أسعار الفائدة في عام ثلاثة وعشرين ، في وقت أبكر مما توقعه مراقبو السوق في السابق.



ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة في العملات الأخرى ، مما يحد من الطلب.

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