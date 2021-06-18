تحذيرات نيابية من مواجهات مسلحة ترافق الحملات الانتخابية في العراق

2021/06/18 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني القوى السياسية من صِدام مسلح وعنف يرافق الحملات الانتخابية في بعض محافظات ومناطق العراق.

وتوقع النائب عن ديار برواري، تصادم مسلح وعنف بين الفصائل المسلحة يرافق الحملات والدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بعد انتشار السلاح المنفلت.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع القوى السياسية على معالجة هكذا حالات قد تحدث في الفترة المقبلة وتؤثر على موعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

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