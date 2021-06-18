إبراهيم رئيسي يدلي بصوته ويتعهد بمعالجة الأوضاع والأزمات

2021/06/18 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد المرشح الرئاسي والأوفر حظا بالفوز بالانتخابات الرئاسية “إبراهيم رئيسي” تعهد بمعالجة الأوضاع وتخفيف من الأزمات، وذلك خلال الإدلاء بصوته في مسجد “جامع ارشاد” جنوبي طهران.

ودعا رئيسي بعد الإدلاء بصوته الإيرانيين كافة إلى المشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعة صناديق الاقتراع، متعهدا بخدمة خالصة للشعب الايراني وعلى نحو الذي يستشعر فيه المواطنون تحسنا ملموسا لأوضاعهم المعيشية في فترة قصيرة بعد فوزه، على حد قوله.

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