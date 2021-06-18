بالصور: ضبط 5 صواريخ معدة للاطلاق في نينوى

2021/06/18 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط ٥ صواريخ نوع كراد مع ٥ قواعد للاطلاق داخل عجلة في محافظة نينوى.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت من ضبط ٥ صواريخ نوع كراد مع ٥ قواعد للاطلاق داخل عجلة".

واضاف البيان، ان "عملية الضبط تمت ليل أمس في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب".

وتابع انه "تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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