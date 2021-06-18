2021/06/18 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمة قامت بحرق شقيقها وعائلته بمادة التيزاب في محافظة البصرة.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة الجمهورية في البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة قضائيا بجريمة حرق شقيقها وزوجته وابنهم البالغ من العمر ٩ أشهر، بمادة التيزاب بتاريخ ٤/ ٥/ ٢٠٢١، حيث إصابتهم بحروق بليغة تم نقلهم على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها الى القضاء لتنال جزاءها العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة تهز محافظة عراقية.. امرأة تحرق شقيقها وعائلته بمادة التيزاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة تهز محافظة عراقية.. امرأة تحرق شقيقها وعائلته بمادة التيزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).