وزارة التعليم تصدر قرارات جديدة تخص العام الدراسي المقبل

2021/06/18 | 11:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مجموعة من القرارات بخصوص العام الدراسي المقبل.وقالت الوزارة ان برنامج العام الدراسي المقبل سيعتمد آليات التعليم الحضوري أداء وامتحاناً و قررت استمرار العمل بالمبالغ نفسها المعتمدة للأجور الدراسية في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للعام الدراسي المقبل.والقرارات شملت أيضاً تخفيض ما نسبته …

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