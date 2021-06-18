ضبط 5 صواريخ نوع كراد معدة للاطلاق بنينوى

2021/06/18 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن ضبط القوات الامنية، خمسة صواريخ نوع كراد مع خمسة قواعد للاطلاق داخل عجلة جنوبي ربيعة.

وقال بيان للخلية، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، عثرت القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى، على هذه الاسلحة".

واضاف، انه "تمت عملية الضبط ليل في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب ، حيث تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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