غبار كثيف ورياح جافة ستغطي الطريق الدولي لهذه المحافظات العراقية

2021/06/18 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، عن غبار كثيف ورياح جافة ستغطي الطريق الدولي لمحافظات ذي قار وميسان والبصرة.

وقال عطية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إن "موجة غبار كثيف تتواجد الآن في ذي قار وشرق ميسان والطريق الدولي بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية الجافة".

وأضاف، أن "موجة الغبار ستغطي تدريجياً مناطق من البصرة ايضاً"، لافتاً إلى أن "مصدر هذا الغبار هو المساحة مابين البطحاء والسماوة" .

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