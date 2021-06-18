الإلحاد والتطرف - نعيم إيليا

2021/06/18 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيم_إيليا الإلحاد هو الوجه الثاني للدين ولكن بما هو نقيضه.



فإذا كان الدين إيماناً بوجود خالق وتعبداً له، فإن الإلحاد هو نفي وجود هذا الخالق والتحرُّر من عبادته.



والتحرر من العبودية نتيجة لازمة عن النفي، فلا معنى لأن يعبد الإنسان مَنْ أو ما ليس له وجود.وإذ بان تعريف الإلحاد واتضح، فقد يجب الانتقال إلى أمر ثان لا يختص به الدين دون وجهه الثاني ونقيضه الإلحاد، ألا وهو التطرف.



إن التطرف في الدين، وفي الإلحاد ......





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