مجلس النواب الأميركي يصوّت لصالح إلغاء تفويض سمح بغزو العراق

2021/06/18 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – صوّت مجلس النواب الأميركي الخميس لصالح إلغاء تفويض باستخدام القوة العسكرية يعود إلى العام 2002 وأعطى الجيش الأميركي الضوء الأخضر قانونيا لاجتياح العراق، في خطوة عمل عليها الحزبان وحظيت بدعم البيت الأبيض.وبعد التصويت بـ268 مقابل 161 صوتا، سيتم رفع قرار إلغاء “الإذن باستخدام القوة العسكرية” إلى مجلس […]

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