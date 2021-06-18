صحيفة تتحدى الصين: يجب أن نستمر

2021/06/18 | 11:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسخ صحيفة آبل ديلي في هونغ كونغ في 18 حزيران/يونيو 2021.© ا ف ب/AFP انطوني والاس هونغ كونغ (أ ف ب) – وجهت صحيفة “آبل ديلي” المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ صباح الجمعة رسالة تحد الى السلطة الموالية للصين غداة مداهمة جديدة لمقرها ونشرت على صفحتها الأولى عنوان “يجب أن نستمر”.لطالما كانت […]

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