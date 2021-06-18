2021/06/18 | 11:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نسخ صحيفة آبل ديلي في هونغ كونغ في 18 حزيران/يونيو 2021.
© ا ف ب/AFP انطوني والاس هونغ كونغ (أ ف ب) – وجهت صحيفة “آبل ديلي” المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ صباح الجمعة رسالة تحد الى السلطة الموالية للصين غداة مداهمة جديدة لمقرها ونشرت على صفحتها الأولى عنوان “يجب أن نستمر”.
لطالما كانت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تتحدى الصين: يجب أن نستمر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
© ا ف ب/AFP انطوني والاس هونغ كونغ (أ ف ب) – وجهت صحيفة “آبل ديلي” المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ صباح الجمعة رسالة تحد الى السلطة الموالية للصين غداة مداهمة جديدة لمقرها ونشرت على صفحتها الأولى عنوان “يجب أن نستمر”.
لطالما كانت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تتحدى الصين: يجب أن نستمر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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